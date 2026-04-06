مفاوضات أميركية-إيرانية لوقف إطلاق النار 45 يوماً

شفق نيوز- واشنطن

أفادت تقارير صحفية أميركية، يوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة وإيران تجريان عبر وسطاء إقليميين مفاوضات بشأن وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوماً قد يمهد لاتفاق دائم ينهي الحرب.

وذكر موقع "أكسيوس"، نقلاً عن أربعة مصادر أميركية وإسرائيلية وإقليمية، أن "هذه المحادثات قد تمهد للتوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب"، مشيراً إلى أن "فرص التوصل إلى اتفاق جزئي خلال الساعات الـ48 المقبلة تبدو منخفضة، إلا أن هذه الجهود تمثل محاولة أخيرة لتفادي تصعيد كبير قد يشمل توجيه ضربات واسعة للبنية التحتية المدنية داخل إيران".

وأضافت المصادر أن "الاتصالات تجري عبر وسطاء من باكستان ومصر وتركيا، إلى جانب تبادل رسائل بين مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي"، فيما أكد مسؤول أميركي أن "عدة مقترحات قدمت إلى إيران، لكنها لم تتلق حتى الآن رداً إيجابياً".

ولوّح ترمب، أمس الأحد، بمحو إيران في حال عدم التوصل لاتفاق وفتح مضيق هرمز بحلول مساء الثلاثاء، رافضاً إعطاء جدول زمني لإنهاء الحرب.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا في 28 شباط / فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار / مارس اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة شملت العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.