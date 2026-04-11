مفاوضات إسلام آباد: إيران ترفض الإدارة المشتركة لهرمز

شفق نيوز- إسلام آباد

كشفت صحفية فايننشال تايمز، يوم السبت، أن إيران رفضت الإدارة المشتركة لمضيق هرمز.

وقالت الصحفية نقلا عن مصدر لها: المفاوضون الإيرانيون رفضوا مقترح الإدارة المشتركة لمضيق هرمز.

وأضافت: إيران تصر على احتفاظها بالسيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم عبور على السفن، وأن النقاشات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز لا تزال تمثل نقطة خلاف رئيسية.

رجّحت وكالة "تسنيم" الإيرانية، يوم السبت، تمديد المفاوضات في إسلام آباد ليوم إضافي لمواصلة النقاشات الفنية، مؤكدة أن الأمر لم يحسم بعد.

بدورها، أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدر باكستاني، بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران استمرت مدة ساعتين قبل أن تتوقف الوفود لأخذ استراحة.

إلى ذلك، أفاد مسؤول في البيت الأبيض، بعقد اجتماع ثلاثي وجها لوجه بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان.