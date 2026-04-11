مفاوضات إسلام آباد نحو جولة ثالثة وتشاؤم إسرائيلي: ستستأنف الحرب

شفق نيوز- إسلام آباد

أفاد التلفزيون الإيراني، مساء اليوم السبت، بأن واشنطن وطهران أجرتا جولتي مباحثات وسط استعدادات لعقد جولة ثالثة، فيما أشار مسؤول أمني إسرائيلي رفيع إلى أن تل أبيب متشائمة من المحادثات، وقد تستأنف الحرب حتى قبل انتهاء الأسبوعين.

وذكر التلفزيون الإيراني أن "واشنطن وطهران أجرتا جولتي مباحثات وثالثة متوقعة هذا المساء"، فيما أكد مسؤولان باكستانيان أن المحادثات تجري بمشاركة خبراء تقنيين من الجانبين.

وأشار المسؤولان لوكالة "أسوشيتد برس"، إلى أن القيادة الباكستانية السياسية والعسكرية العليا تحثّ الطرفين على تجاوز خلافاتهما لضمان سلام دائم في المنطقة، مؤكدين أن المحادثات تسير بشكل إيجابي، معربين عن أملهما في التوصل إلى حل يُرضي الطرفين.

ورغم هذه الآمال، إلا أن إسرائيل لها رؤية مغايرة لهذه المحادثات، إذ نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع قوله إن "اتفاق وقف إطلاق النار هش للغاية ونحن متشائمون أكثر من كوننا متفائلين".

وأضاف أن "إسرائيل وأميركا تستعدان لعودة الحرب ضد إيران إذا فشلت المحادثات حتى قبل انتهاء الأسبوعين".

وأشار إلى أن "مطالب إسرائيل تشمل إنهاء برنامج إيران النووي وفصل القتال بلبنان عن الساحة الإيرانية".

في المقابل، نقل إعلام إيراني عن مصدر مقرب من فريق التفاوض قوله إن "مطالب إدارة ترمب غير المنطقية لا تزال تعرقل التوصل إلى الإطار المنشود، فيما يُصر الفريق الإيراني على مطالبه وشروطه لترسيخ المكاسب العسكرية التي حققها".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت صحفية "فايننشال تايمز"، أن إيران رفضت الإدارة المشتركة لمضيق هرمز.

من جهتها، رجحت وكالة "تسنيم" الإيرانية، السبت، تمديد المفاوضات في إسلام آباد ليوم إضافي لمواصلة النقاشات الفنية، مؤكدة أن الأمر لم يحسم بعد.

بدورها، أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدر باكستاني، بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران استمرت مدة ساعتين قبل أن تتوقف الوفود لأخذ استراحة.

إلى ذلك، أفاد مسؤول في البيت الأبيض، بعقد اجتماع ثلاثي وجهاً لوجه بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان.