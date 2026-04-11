"مفاوضات إسلام آباد".. ترجيحات بتمديدها ليوم إضافي

رجّحت وكالة "تسنيم" الإيرانية، يوم السبت، تمديد المفاوضات في إسلام آباد ليوم إضافي لمواصلة النقاشات الفنية، مؤكدة أن الأمر لم يحسم بعد.

ونقلت "تسنيم" عن مصادر قولها، إن خبراء الجانبين الأميركي والإيراني يعملون حالياً على دراسة تفاصيل بعض الموضوعات.

هذا وأفادت وكالة فارس، نقلا عن مصدر في فريق التفاوض الإيراني، بأن تقدم المفاوضات سيحدد ما إذا كان سيتم تمديد بقاء الوفد في إسلام آباد أم لا.

بدورها، أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدر باكستاني، بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران استمرت مدة ساعتين قبل أن تتوقف الوفود لأخذ استراحة.

إلى ذلك، أفاد مسؤول في البيت الأبيض، بعقد اجتماع ثلاثي وجها لوجه بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق من اليوم السبت، انطلاق المفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مؤكدة طرح ملاحظاتها ومطالبها على الجانب الباكستاني، في إطار جهود الوساطة لبحث تثبيت وقف إطلاق النار واحتواء التصعيد في المنطقة.