مع قرب انتهاء المهلة.. إيران تتأهب لجولة محتملة من الحرب

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، يوم الثلاثاء، بأن إيران باتت "جاهزة تماماً" لاحتمال استئناف الحرب، وذلك لاقتراب انتهاء مهلة وقف إطلاق النار، مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، أن طهران تتوقع منذ أسبوعين احتمال عودة القتال، مشيرة إلى أنها نقلت تجهيزات عسكرية وحددت أهدافاً جديدة تحسباً لأي تصعيد.

وأضافت المصادر أن إيران "مستعدة لجولة جديدة من الحرب، وتمتلك أوراقاً جديدة في حال اندلاع المواجهة مجدداً، مؤكدة أن طهران قادرة على “خلق جحيم” للولايات المتحدة وإسرائيل منذ اللحظات الأولى لأي تصعيد محتمل.