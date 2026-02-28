مع تصاعد الضربات..إيران تؤكد نقل المرشد علي خامنئي إلى خارج طهران

شفق نيوز- طهران

أكد مسؤول إيراني، يوم السبت، أن المرشد الإيراني علي خامنئي ليس في العاصمة طهران، وذلك بالتزامن مع الضربة الإسرائيلية التي استهدفت المدينة.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول قوله إن خامنئي "نُقل إلى مكان آمن خارج العاصمة"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

في المقابل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصدر عسكري، بأن "إسرائيل امتنعت في السابق عن استهداف خامنئي، "لكن الأمر قد يتغير في هذه العملية"، كما نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن مصدر عسكري قوله إن "الهجوم إسرائيلي-أميركي وسيكون أشد من الحرب السابقة".

من جهته، ذكر موقع "إيران إنترناشيونال"، أن "مكتب المرشد الرئيسي وسط طهران كان من بين الأهداف التي طالتها الضربات"، فيما لم تتضح بعد نتائج الهجوم أو حجم الأضرار.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد أفادت قبل قليل، بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.

في المقابل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فرض حالة الطوارئ، فيما أكد الجيش الإسرائيلي اتخاذ إجراءات احترازية شملت إغلاق المدارس وحظر التجمعات وتقييد الحركة، مع إطلاق صافرات الإنذار في عدد من المناطق.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع مفاوضات أميركية إيرانية بشأن البرنامج النووي، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.