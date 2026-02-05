مع التهديد الأميركي لإيران.. عراقجي ينشر مقالاً لنتنياهو عن إسقاط صدام حسين

شفق نيوز- طهران

أعاد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الخميس، نشر مقتطفات لمقال سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي سبق الغزو الأمريكي للعراق وإسقاط الرئيس الأسبق صدام حسين.

ونشرت وسائل إعلام أميركية مقال نتنياهو، بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 2002 تحت عنوان "قضية إسقاط صدام"، والذي روّج فيه لفكرة وجود تهديد نووي عراقي، كما دعا إلى دعم عمل عسكري لإسقاط نظام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.

وقال عراقجي على منصة "إكس"، تعليقا على مقال نتنياهو: "هل تتذكرون هذه النصيحة الحكيمة من السيد (أميركا أخيرا)؟ وهل تستطيعون حقا إدراك حجم الكلفة التي جرّتها هذه النصيحة المشؤومة على أميركا؟".

وأشار إلى أن نتنياهو استند في مقاله إلى تحذيرات من برنامج نووي عراقي، تبيّن لاحقا أنها غير دقيقة، وساهمت في تبرير الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

ونشر عراقجي فقرة من المقال قال فيها نتنياهو: "قبل عقدين كان من الممكن إحباط طموحات صدام النووية بقصف منشأة واحدة، أما الآن فلا يكفي أقل من تفكيك نظامه"، معتبرا أن ذلك دعوة صريحة لعمل عسكري.

وأضاف نتنياهو في مقاله، أن "العراق لم يعد بحاجة إلى مفاعل نووي كبير"، وزعم أن "إنتاج المواد النووية يمكن أن يتم عبر أجهزة طرد مركزي صغيرة يسهل إخفاؤها داخل البلاد، ما يجعل عمليات التفتيش غير كافية"، وفق تعبيره.

ويأتي منشور وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بعدما أعلن أمس الأربعاء، أن طهران وواشنطن تعتزمان عقد محادثات بشأن الملف النووي الإيراني في سلطنة عمان، غدا الجمعة.

وكان الرئيس الأميركي، صرح سابقا، بأن "أسطولا ضخما" في طريقه إلى إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإبرام اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن التخلي الكامل عن الأسلحة النووية.

وذكّر ترامب بأن الولايات المتحدة نفذت في حزيران/يونيو 2025 ضربات على المنشآت النووية الإيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، محذرًا من أن "الهجوم التالي سيكون أسوأ"، وداعيًا إلى "عدم السماح بحصول ذلك".