مع استمرار الضربات الإيرانية.. إسرائيل تُمدد حالة الطوارئ حتى نهاية الشهر

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الإسرائيلية، يوم الأحد، تمديد حالة الطوارئ الخاصة حتى 30 حزيران/ يونيو 2025، وسط استمرار الضربات الإيرانية.

وجاء في بيان صادر عن الجبهة الداخلية: "في ظل التهديدات المستمرة، تقرر تمديد حالة الطوارئ الخاصة إلى نهاية الشهر الحالي"، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي تمديد حظر الفعاليات العامة والدروس الحضورية حتى 15 حزيران/ يونيو، مع السماح فقط بالأنشطة الحيوية.

يُشار إلى أن التوتر بين إسرائيل وإيران تصاعد بشكل حاد منذ 13 حزيران/ يونيو 2025، عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً مباغتاً استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت ليومين متتاليين "ليلاً"، وطالت أهدافاً عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.

وتسببت هذه الهجمات المتبادلة في خسائر بشرية بالعشرات وأضرار مادية جسيمة في كلا الجانبين، ما أثار قلقاً دولياً وإقليمياً واسعاً، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن المنطقة واستقرارها.