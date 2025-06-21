معركة "شرسة" داخل إدارة ترامب حول ضرب إيران

شفق نيوز / ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل مع مانحين وإعلاميين ومسؤولين منتخبين للحصول على نصائح بشأن الموقف من إيران.

وأشارت المصادر إلى أن ترامب تمسك بضرورة منع إيران من تطوير سلاح نووي، لكنه سعى أيضاً إلى تجنب اندلاع حرب.

وأضافت أن هناك معركة شرسة تدور في محيط ترامب بين المؤيدين والمعارضين لتوجيه ضربة أمريكية لإيران.

وأوضحت الصحيفة أن من يحذرون ترامب من توجيه ضربة عسكرية لإيران وينتظرون إجراء مفاوضات قد نجحوا في تحقيق اختراق في هذا الصدد.

وفي نفس السياق، نقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي أن ترامب يدعم الجهود الدبلوماسية التي تُجرى في جنيف، والتي تسهم في تقريب إيران من التوصل إلى اتفاق.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن المسؤول الأمريكي ويتكوف لم يسافر إلى جنيف، لكنه ظل على تواصل مستمر مع المسؤولين الإيرانيين.