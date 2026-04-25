"معاريف": سياسات نتنياهو تدفع إسرائيل نحو انهيار داخلي خطير

أقرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، يوم السبت، بأن سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقود إسرائيل إلى أخطر أزمة داخلية تشهدها، محذرة من اتساع الانقسامات التي تهدد تماسك المجتمع الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إن "الكارثة المركزية والرئيسية والأشد" تتمثل في الشرخ والصدع الداخلي الذي يفتت المجتمع الإسرائيلي، معتبرة أن ما يجري هو من صنع نتنياهو.

وأضافت أن إسرائيل أصبحت في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل الحرب على مختلف الجبهات، مشيرة إلى تراجع موقعها في ملفات لبنان وغزة مقارنة بما كانت عليه في 27 فبراير/شباط الماضي.

وتأتي هذه الانتقادات في ظل الحروب التي خاضتها إسرائيل على عدة جبهات، ولا سيما في إيران ولبنان وغزة، من دون تحقيق الأهداف التي أعلنها نتنياهو في بداية كل حرب.

ومع إعلان وقف إطلاق النار في لبنان يوم 17 أبريل/نيسان الجاري، هاجم محللون في الإعلام الإسرائيلي أداء مكتب نتنياهو، واصفين ما جرى قبيل التهدئة بأنه فشل سياسي وإعلامي جسيم.