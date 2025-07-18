معارك عنيفة بين الدروز والعشائر العربية على مداخل السويداء

شفق نيوز- السويداء

أفاد مصدر محلي، في مدينة السويداء، يوم الجمعة، ببدء اشتباكات عنيفة عند حدود المدينة، بين الفصائل الدرزية والعشائر العربية، دون ان يتم اقتحامها حتى اللحظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معارك عنيفة بدأت في دوار العمران عند مشارف مدينة السويداء، بين مسلحي العشائر والفصائل الدرزية المحلية".

وأضاف أن "الاشتباكات تدور في الجهة الغربية من المدينة"ز

كما أفادت وسائل إعلام عربية، أن: القتال مستمر في ريف السويداء، وأن العشائر العربية وصلت إلى تخوم المدينة.

وبينت أن "العشائر سيطرت على عدد من القرى بريف السويداء".