مظلوم عبدي يكشف عن تفاصيل مهمة تخص دمج "قسد" بالجيش السوري

شفق نيوز- دمشق

كشف قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، يوم الخميس، عن بعض التفاصيل الخاصة بالتوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة السورية في دمشق، والذي يقضي بدمج قواته ضمن الجيش السوري، في الخطوة التي وُصفت بأنها قد تعيد رسم ملامح المشهد العسكري والسياسي في شمال وشرق البلاد.

وقال عبدي، في تصريحات صحفية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "قادة وعناصر قوات سوريا الديمقراطية سيحصلون على مناصب جيدة في وزارة الدفاع وقيادة الجيش السوري"، مشيراً إلى أن "الخبرة القتالية التي اكتسبتها القوات خلال معاركها ضد تنظيم (داعش) ستُسهم في تعزيز قدرات الجيش السوري".

وأضاف عبدي أن "الشرطة المحلية في شمال وشرق سوريا ستندمج أيضاً في أجهزة الأمن الوطنية السورية"، موضحاً أن "أحداث السويداء والساحل السوري ساهمت في تأخير تنفيذ الاتفاق المبدئي مع دمشق".

وأشار عبدي إلى أن "هناك بعض المرونة في الموقف التركي تجاه انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش السوري"، معتبراً أنه "إذا اتفقنا نحن السوريين، فلن يكون لدى تركيا أي مبرر للتدخل"، بحسب تعبيره.

في حين رأى المحلل السياسي بسام سليمان، في حديث لوكالة شفق نيوز إن "دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري، إن نُفذ فعلاً، قد يشكّل تحولاً استراتيجياً في ميزان القوى شرق الفرات، ويضع الولايات المتحدة والتحالف الدولي أمام معادلة جديدة في المنطقة، خصوصاً أن واشنطن تعتمد على قسد كشريك رئيسي في محاربة تنظيم داعش".

كما توقع سليمان، أن يثير الاتفاق "تساؤلات حول مستقبل الوجود الأميركي في شمال شرق سوريا".

وأكد سليمان، أن "هذا الاتفاق المبدئي، إذا أُقرّ بشكل رسمي، قد يفتح الباب أمام مرحلة إعادة هيكلة للمؤسسة العسكرية السورية، ويضع حجر الأساس لدمج قوى محلية مختلفة تحت راية وطنية واحدة، لكن تنفيذه الفعلي سيظل مرهوناً بتفاهمات إقليمية ودولية معقدة".

ويأتي هذا الإعلان بعد جولات تفاوض سابقة بين ممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، تناولت مستقبل الإدارة الذاتية ومصير قوات “قسد” ضمن أي تسوية سياسية مقبلة.

وكانت دمشق قد طالبت مراراً بعودة مناطق سيطرة “قسد” إلى كنف الدولة السورية دون شروط، فيما تمسكت “قسد” بمطلب الاعتراف بالإدارة الذاتية ودمج قواتها ضمن هيكلية وطنية رسمية مع الحفاظ على خصوصيتها التنظيمية.