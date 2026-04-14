مظلوم عبدي يتجه لدمشق لمناقشة ملف الدمج مع الشرع

شفق نيوز- القامشلي

توجه القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، يوم الثلاثاء إلى دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع لمناقشة ملف دمج قواته في الحكومة السورية.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن عبدي ورئيسة دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" إلهام أحمد يصلان دمشق اليوم لعقد لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية ومسؤولين في الحكومة السورية لمناقشة سير تنفيذي اتفاق 18 كانون الثاني.

وكشف المصدر، أن ملف دمج قوات (قسد) والاسايش وإدارة المعابر وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة في محافظة الحسكة ومنطقة كوباني وعودة النازحين إلى مناطقهم سوف تتصدران المناقشات بين الجانبين.

وأعلنت الحكومة السورية في 29 من كانون الثاني/يناير الماضي، الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.