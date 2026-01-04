مظلوم عبدي يبحث مع مسؤولين في دمشق الاندماج العسكري

شفق نيوز- دمشق

أفادت قوات سوريا الديمقراطية، يوم الأحد، بأن وفداً من قيادتها التقى في هذه الأثناء مسؤولين في حكومة دمشق، داخل العاصمة السورية، لبحث ملفات تتعلق بعملية الاندماج على الصعيد العسكري.

وأوضحت قسد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوفد يضم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، إلى جانب عضوي القيادة العامة سوزدار ديرك وسيبان حمو.

وأشار إلى أن هذه المباحثات تأتي في إطار مناقشة الترتيبات المرتبطة بآليات الاندماج والتنسيق العسكري.