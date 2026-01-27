مظلوم عبدي وإلهام أحمد في دمشق للتفاوض مجدداً مع الشرع

شفق نيوز- دمشق

أفاد مصدر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الثلاثاء، بأن قائد قسد مظلوم عبدي والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية"، إلهام أحمد، التقيا في دمشق للتفاوض مجدداً مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مظلوم عبدي، والهام أحمد، في دمشق لبدء مفاوضات جديدة حول الاندماج مع الحكومة السورية في دمشق".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، كشف سليمان أوسو، عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الوطني الكوردي، لوكالة شفق نيوز، عن تلقي المجلس دعوة للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة دمشق، في ظل توترات أمنية تشهدها المناطق الكوردية نتيجة الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الحكومة السورية.

وأكد أوسو، أن المجلس يدعم ويصر على حل الخلافات عبر الحوار وتجنب لغة السلاح والمعارك التي لم تفضِ إلا إلى زيادة معاناة السوريين خلال السنوات الماضية، مشدداً على أن المجلس لم يرفض الحوار مع الحكومة وكافة الأطراف في أي وقت، بهدف تجنيب المناطق الكوردية الدمار، لافتاً إلى أن الاتصالات لا تزال جارية لترتيب اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، يوم السبت الماضي، تمديد مهلة وقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لمدة 15 يوماً دعماً للعملية الأميركية لإخلاء سجناء تنظيم داعش من السجون.

بدورها، أكدت قوات سوريا الديمقراطية، تمديد الاتفاق، وقالت إن ذلك تم "بوساطة دولية، تزامناً مع استمرار الحوار مع دمشق".