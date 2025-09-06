مظاهرات في السويداء تطالب بحق "تقرير المصير" وتحرير المختطفين

شفق نيوز- دمشق

تجمع المئات من أهالي محافظة السويداء، اليوم السبت، وسط ساحة الكرامة في المدينة، للمطالبة بالكشف عن مصير المفقودين لدى قوات الحكومة السورية ومقاتلي العشائر الموالية لها، مؤكدين على حقهم في "تقرير المصير" وفق ما نقله مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال المراسل، إن المحتجين رفعوا لافتات تنوعت بين وصف الاستقلال والانفصال بـ"الحق المقدس"، والتنديد بإستمرار إستمرار اختفاء النساء وتحرير المختطفين.

وكان الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، أكد، أمس الأول الخميس، تمسكه بحق المكون في تقرير المصير، وعدم التراجع عنه مهما كانت التضحيات خلال كلمة مصورة، مبينا أن قضية المخطوفين تبقى أولوية إنسانية قبل أن تكون سياسية، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط"

إلى ذلك، شهدت مدينة شهبا في محافظة السويداء، اليوم السبت، تظاهرة مشابهة طالب فيها المشاركون بالإفراج عن المخطوفين، مؤكدين على حقهم في تقرير مصير محافظتهم.

وقالت ريم السالم، من بين المحتجين في وقفتهم، إن "عشرات الأشخاص من أهالي السويداء بينهم نساء لا يزال مصيرهم مجهولاً، فيما الحكومة المركزية لا تبذل أي جهود لاستعادتهم أو كشف مصيرهم".

ودعت سالم، عبر وكالة شفق نيوز، المنظمات الحقوقية والإنسانية والأمم المتحدة إلى "بذل جهود أكبر للضغط على الحكومة السورية للإفراج الفوري عن المخطوفين وضمان أمنهم وسلامتهم".

وأشارت السالم إلى أنه "من حق السويداء وأهلها أن يحصلوا اليوم على حقهم في تقرير مصيرهم بعد ما تعرضوا إليه من قتل ومجازر ممنهج بسبب انتمائهم الطائفي وتتحمل الحكومة المركزية المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر التي كانت تهدف إلى إذلال وإخضاع وكسر إرادتنا في الحياة بقوة السلاح ولكنهم فشلوا".

ويأتي هذا الحراك الشعبي في وقت تشهد فيه السويداء أوضاعاً إنسانية صعبة، وسط تزايد المطالبات بضغط دولي لضمان حماية المدنيين وتخفيف معاناتهم المستمرة والانفصال عن الحكومة المركزية.

وكانت منظّمة العفو الدولية، قد أعلنت في 2 أيلول/ سبتمبر الجاري، توثيق أدّلة بشأن تنفيذ عمليات إعدام من قبل القوات الحكومية السورية بحق 46 شخصاً من الطائفة الدرزية خلال أعمال العنف التي اندلعت في السويداء في جنوب سوريا، فيما أكدت السلطات السورية استعدادها للكشف عن المتورطين.