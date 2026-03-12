مطالب أممية بالتحقيق الفوري بشأن استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض في لبنان

شفق نيوز- بيروت

أعرب مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الخميس، عن قلقه إزاء التقارير التي تحدثت عن احتمال استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في لبنان، مطالبًا بإجراء تحقيق فوري ومستقل.

وقال المتحدث الرسمي باسم المنظمة ثمين الخيطان بحسب وكالة "سبوتنيك": "نحن قلقون إزاء التقارير عن الاستخدام المزعوم للفوسفور الأبيض في سياق الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله، ولا سيما فيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي الذي وقع في 3 آذار/ مارس الجاري في مدينة يومور جنوب لبنان في منطقة النبطية"، مبنيا أن "هذه التقارير تثير قلقًا بالغًا وتتطلب تحقيقًا فوريًا ومستقلًا وفعالًا".

وكان مصدر عسكري ميداني لبناني، أفاد في 6 آذار/ مارس الجاري، بأن الطيران الإسرائيلي استخدم قذائف تحتوي على الفوسفور خلال ضربات استهدفت مناطق سكنية في جنوب لبنان.

فيما أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية بأنها تمكنت من تأكيد استخدام الجيش الإسرائيلي لقذائف تحتوي على الفوسفور في جنوب لبنان.

وبحسب المنظمة، فإن "الجيش الإسرائيلي استخدم بشكل غير قانوني ذخائر مدفعية تحتوي على الفوسفور الأبيض فوق منازل سكنية في 3 آذار/ مارس 2026 في مدينة يومور جنوب لبنان.

يأتي ذلك في وقت تدخل فيه الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أسبوعها الثاني، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.