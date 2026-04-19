مطار مشهد يستأنف رحلاته الجوية الدولية غداً

شفق نيوز- طهران

أفادت هيئة الطيران المدني الإيراني، يوم الأحد، بأنه تقرر استئناف الرحلات الجوية الدولية من مطار مشهد ابتداء من يوم غد الاثنين.

وذكرت الهيئة، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "قرار استئناف الرحلات يأتي بعد استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكانت هيئة الطيران المدني الإيرانية، أعلنت أمس السبت، إعادة فتح جزء من المجال الجوي وعدد من المطارات، مبينة أن تشغيل المطارات واستئناف الرحلات سيتمان بشكل تدريجي، وفقاً لمستوى الجاهزية الفنية والتقنية لكل مطار، بما يضمن سلامة العمليات الجوية وانتظامها".

وكانت إيران قد أعلنت، مع بدء الحرب الإسرائيلية–الأميركية عليها في 28 شباط/فبراير الماضي، تعليق رحلاتها الجوية.