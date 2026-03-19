مضيق هرمز.. 5 دول أوروبية واليابان على خط الأزمة

شفق نيوز- بروكسل

أعلنت خمس دول أوروبية بالإضافة إلى اليابان، يوم الخميس، استعدادها لوضع خطط تضمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي أغلقته قوات الجيش الإيراني، إثر الحرب الأميركية الاسرائيلية على بلادهم.

وجاء في بيان مشترك لدول بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان، على هامش قمة بروكسل: "نندد بهجمات إيران على سفن تجارية في الخليج".

وأضافت الدول الأوروبية واليابان: "مستعدون للمساهمة بضمان المرور عبر مضيق هرمز، وسنتخذ خطوات لتحقيق استقرار أسواق الطاقة".

وتابعت الدول في بيانها: "سنعمل على دعم الدول الأكثر تضررا عبر الأمم المتحدة"، داعين لـ"وقف فوري للهجمات على منشآت النفط والغاز".

وتستغل إيران موقعها في مضيق هرمز للضغط على سوق الطاقة وإجبار الدول على التفاوض مقابل عبور آمن، ما يرفع كلفة الصراع على الولايات المتحدة وحلفائها.

وتسببت الهجمات الأخيرة في اضطراب غير مسبوق بحركة الملاحة وارتفاع المخاطر، مع تراجع عدد السفن العابرة بشكل حاد.

وبدأت دول آسيوية كالهند وتركيا وباكستان التفاوض مع طهران لضمان الإمدادات، وسط إغلاق فعلي للمضيق أمام "سفن الأعداء".

في المقابل، تواجه واشنطن صعوبة في تشكيل تحالف بحري، فيما قد يستغرق استئناف الملاحة الطبيعية أسابيع حتى في أفضل السيناريوهات.