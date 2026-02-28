مصر وتركيا تعلقان الرحلات الجوية إلى العراق ودول أخرى

شفق نيوز- القاهرة/ أنقرة

أعلنت شركة مصر للطيران والخطوط الجوية التركية، يوم السبت، تعليق الرحلات الجوية إلى العراق ودول أخرى في دول الخليج والأردن، على خلفية المواجهة بين إيران، وإسرائيل والولايات المتحدة.

وأوضحت شركة الطيران المصرية أن المدن التي تم تعليق الرحلات إليها هي: (الكويت – دبي – الدوحة – البحرين – أبوظبي – الشارقة – القصيم – الدمام – أربيل – بغداد – عمّان – بيروت – مسقط) ولحين إشعار أخر.

وكانت قد أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية أنها تتابع الموقف والتطورات الإقليمية الراهنة وتداعيات الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران، ودعت المسافرين لمراجعة بيانات رحلاتهم.

من جانبها أعلنت الخطوط الجوية التركية تعليق رحلاتها إلى 10 دول في الشرق الأوسط.

وأوضح رئيس المكتب الإعلامي للشركة يحيى أوستون، في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، أن الإلغاءات جاءت على النحو الآتي:

رحلات ملغاة اليوم السبت إلى: قطر، والكويت، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

رحلات ملغاة حتى 2 آذار/ مارس 2026 إلى: سوريا، والعراق، والأردن، ولبنان، وإيران.

وأشار أوستون إلى أن قرار الإلغاء جاء بسبب إغلاق عدد من الدول مجالها الجوي في أعقاب الهجمات المتبادلة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى،.

ويأتي ذلك استمراراً لمتابعة التطورات المتسارعة والتوترات التي تشهدها المنطقة، وما ترتب عليها من إغلاق بعض دول الجوار لمجالاتها الجوية.

وأعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم السبت، إغلاق المجال الجوي في جميع مطارات البلاد، وذلك عقب الضربات الجوية الإسرائيلية - الأميركية التي انطلقت صباحاً مستهدفة العاصمة الإيرانية طهران.

وقال مسؤول إعلام وزارة النقل ميثم الصافي لوكالة شفق نيوز، إن "الأجواء العراقية تم غلقها، ونجري حالياً عملية تفريغ الطائرات".

في السياق، أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي عن غلق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد وذلك بشكل "مؤقت واحترازي" ولمدة ساعتين على أن تتم إعادة تقييم الموقف ومراجعة القرار وفقاً لتطورات الوضع.

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بـ"الاستباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة يُتوقع أن تكون واسعة النطاق.

وأدى الهجوم إلى تصعيد غير مسبوق في الشرق الأوسط والخليج، بعد رد إيراني بقصف استهدف إسرائيل وعدداً من مدن المنطقة، بينها المنامة والكويت وقطر والإمارات والسعودية، وسط مخاوف من اتساع المواجهة إلى صراع إقليمي مفتوح.