مصر تلغي حفل فرقة ألمانية بسبب "دعمها لإسرائيل"

شفق نيوز- القاهرة

أصدر مجلس الدولة في مصر قرارا بإلغاء حفل فرقة "سكوربيونز" الألمانية المقرر إقامته يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بسبب دعم الفرقة المعلن لإسرائيل، وفق ما أعلنه محاميان مصريان تقدما بالدعوى القضائية.

وأكد المحاميان عمرو عبدالسلام وعصام رفعت، صدور القرار، حيث كتب عبدالسلام: "رسمياً.. إلغاء حفل فرقة سكوربيونز الألمانية في مصر بسبب دعمها لإسرائيل وتأييدها للمجازر الوحشية بحق أهل غزة".

وأضاف أن الدعوى التي قدماها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أدت إلى صدور قرار "من جهة سيادية" بإلغاء الحفل، مشيراً إلى أنه تم إعادة 44 ألف تذكرة تم بيعها مسبقاً إلى أصحابها.

وفي أعقاب القرار، قامت الشركة المنظمة للحفل بحذف جميع البوسترات الدعائية الخاصة بالحفل المصري من صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتفت بالترويج فقط لحفل الفرقة المقرر إقامته في "أبوظبي" يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر.

كما أزالت الشركة الحفل المصري من خريطة جولتها العالمية لشهر تشرين الأول/أكتوبر على موقعها الرسمي، في إشارة إلى تنفيذ القرار فعلياً.