مصر تعلن مشاركة نتنياهو وعباس في قمة شرم الشيخ

شفق نيوز- القاهرة

أعلنت الرئاسة المصرية، يوم الاثنين، مشاركة كل من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قمة شرم الشيخ بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وكتب المتحدث باسم الرئاسة المصرية على "فيسبوك"، إنه "سوف يشارك في قمة السلام كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الالتزام به".

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن "رئيس الوزراء نتنياهو هاتف الرئيس المصري السيسي خلال تواجد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى جانبه في تل أبيب".

وكان ترمب وصل، في وقت سابق اليوم الاثنين، إلى مطار بن غوريون في إسرائيل، في أول زيارة له إلى تل أبيب منذ إعادة انتخابه رئيسا.

وسيلقي ترمب خطابا أمام الكنيست الإسرائيلي، قبل توجهه إلى مصر ليترأس "قمة السلام" في مدينة شرم الشيخ، في الوقت الذي أطلقت فيه حماس سراح أسرى إسرائيليين.

وقال ترمب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في رد على سؤال عما إذا كان واثقا من انتهاء النزاع بين إسرائيل وحركة حماس، الحرب انتهت، حسنا؟ هل فهمتم ذلك"، معربا عن ثقته بأن "وقف إطلاق النار سيصمد".

وقبيل إقلاع طائرته من قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، وصف ترامب رحلته إلى الشرق الأوسط بأنها ستكون "مميزة جدا".

وتستضيف مصر قمة دولية في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

ومن المقرر، أن يشارك في القمة أكثر من 20 زعيماً، ومن أبرز المشاركين فيها الذين أكدوا حضورهم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميترس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.