مصر.. تعديل حكومي يشمل 13 وزيراً

شفق نيوز- القاهرة

وافق مجلس النواب المصري، يوم الثلاثاء، على التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حكومة مصطفى مدبولي، ويشمل 13 وزيراً.

وجاء التعديل الذي ورد في خطاب رسمي من رئيس الجمهورية ليشمل تعيين عدد من الوجوه الجديدة في حقائب وزارية مهمة، مع التركيز بشكل واضح على تعزيز الأداء في الملفات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، إلى جانب بعض الحقائب السيادية والثقافية والشبابية.

من أبرز التغييرات والتعيينات الجديدة: حسين محمد أحمد عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحمد فريد وزيراً الاستثمار، واللواء محمد عبد الفتاح وزيراً للإنتاج الحربي، وراندة المنشاوي وزيرة للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحسن الرداد وزيراً للعمل، وجوهر نبيل وزيراً للشباب والرياضة.

كما ضمت الأسماء تعيين عبد العزيز قنصوة وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، ورأفت عبد العزيز هندي وزيراً الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضياء رشوان وزيراً الإعلام، وجيهان زكي وزيرة للثقافة، وأحمد رستم وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود حلمي الشريف وزيراً للعدل، وخالد ماهر وزيراً الصناعة، والمستشار هاني حادة وزيراً للشؤون النيابية والمجالس.

كما تضمن التعديل تعيين عدد من نواب الوزراء، أبرزهم السفير محمد أبو بكر نائباً لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية، وسمر محمود عبد الواحد نائباً لوزير الخارجية للتعاون الدولي، ووليد عبد القوي وأحمد عمران نائبين لوزير الإسكان.

ويأتي هذا التعديل في توقيت تشهد فيه مصر جهوداً مكثفة لجذب الاستثمارات الأجنبية لتسريع وتيرة المشروعات القومية الكبرى ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتطوير منظومات التعليم العالي والبحث العلمي والإسكان والشباب.

ومن المتوقع أن يؤدي أعضاء الحكومة المعدلة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية في وقت لاحق، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل الحكومي.