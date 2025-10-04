مصر تستضيف وفدين من حماس وإسرائيل لبحث "خطة غزة"

شفق نيوز- القاهرة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء السبت، أن القاهرة ستستضيف وفدين من حركة حماس وإسرائيل، يوم الاثنين المقبل، لبحث خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأوضح بيان للخارجية المصرية، أن المبادرة تأتي "لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة المحتجزين الإسرائيليين والأسري الفلسطينيين طبقاً لمقترح الرئيس الأمريكي".

وتأمل مصر، وفقاً لبيان الخارجية، أن تسهم مباحثات القاهرة عن "وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والتي استمرت على مدار عامين متصلين".

على صعيد ذي صلة، أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن الوفد الإسرائيلي سيضم شخصية مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فضلاً عن مسؤول عن ملف الرهائن، وآخر من جهاز الأمن العام (الشاباك)، في حين لم تعلن حماس عن هويات أعضاء وفدها حتى الآن.

وكان مسؤول كبير في حركة حماس أكد في وقت سابق، أن مصر ستنظم مؤتمراً للفصائل الفلسطينية لتحديد مستقبل قطاع غزة بعد الحرب.

وستستضيف مصر، وفقاً للمسؤول ذاته، حواراً فلسطينياً داخلياً حول الوحدة الفلسطينية ومستقبل غزة، بما في ذلك إدارة قطاع غزة.

ولم يحدد المسؤول موعد بدء المناقشات، غير أن وفد حماس سيصل القاهرة مساء السبت لإجراء مفاوضات.

كما يتوجه المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، إلى مصر نهاية هذا الأسبوع لإجراء مفاوضات حول تفاصيل إطلاق سراح الرهائن الذي وافقت عليه حماس، وجوانب أخرى من خطة ترامب، وفقاً لمسؤولين أميركيين.

وتقترح خطة الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار، مستويين للحكم المؤقت في غزة، هيئة دولية شاملة و"لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية".

وأعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح بقية الرهائن، إلا أنها لم تقر أي بنود أخرى من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة.