مصر تخمد حريقاً في سفينة حاويات قرب منصة نفطية

شفق نيوز– القاهرة

أعلنت وزارة البترول المصرية، يوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع على متن سفينة الحاويات "بومبا" التابعة لشركة النقل البحري "إم.إس.سي"، دون وقوع إصابات.

وقالت الوزارة في بيان إنها "تلقت مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو/ تموز 2025، إخطارًا من غرفة المراقبة البحرية بغارب، يفيد بصدور استغاثة من مركب الحاويات (PUMBA) التابعة لشركة (MSC) للنقل البحري، وذلك بعد اندلاع حريق في غرفة ماكينات المركب أثناء تواجدها بالمجرى الملاحي على بُعد نحو 3 أميال بحرية من منصة جنوب شرق الحمد التابعة للشركة العامة للبترول".

وأضاف البيان: "فور تلقي البلاغ، تم التنسيق العاجل مع الجهات المعنية، وتوجيه عدد من الوحدات البحرية المتخصصة من شركات قطاع البترول للمشاركة في عمليات الإطفاء والإنقاذ".

وتابع: "أسفرت الجهود المشتركة عن السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، كما تم قطر المركب إلى منطقة الانتظار البحرية الآمنة، بعيدًا عن مناطق التشغيل والممرات الحيوية للملاحة".

وأكدت الوزارة أن "المركب لا يتبع شركات قطاع البترول، إلا أن التدخل جاء في إطار التزام القطاع بمسؤوليته الوطنية والمهنية في دعم جهود الاستجابة للطوارئ البحرية، وتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم للحفاظ على سلامة الأرواح والمجرى الملاحي والبيئة البحرية".