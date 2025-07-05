مصر.. اتصالات مكثفة لاستمرار وقف الحرب بين إيران وإسرائيل

شفق نيوز - القاهرة

بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، يوم السبت، خلال سلسلة اتصالات دولية وإقليمية استمرار إيقاف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وبحسب الخارجية المصرية فإن الاتصالات شملت كلا من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ونظيره العماني، بدر البوسعيدي، والفرنسي، جان نويل بارو، ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي.

وأضاف البيان، أن المحادثات تمحورت حول تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وتفعيل المسار الدبلوماسي للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بما يسهم في معالجة الشواغل الإقليمية عبر الطرق السلمية ويعزز الاستقرار".

وأشار البيان، إلى أن المسؤولين ثمنوا الجهود المصرية الهادفة إلى خفض التوترات، والدور المحوري الذي تضطلع به القاهرة لتقريب وجهات النظر وبناء أرضية مشتركة تضمن مصالح جميع الأطراف.

كما ناقش وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وملف المحتجزين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتابع البيان، أن التحضيرات تطرقت لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة عقب التوصل إلى اتفاق للتهدئة، و"أشاد ويتكوف بالدور المصري البنّاء وجهودها المتواصلة في دعم أمن واستقرار المنطقة.