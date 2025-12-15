مصرع 9 عمال بتسرب غازي في ورشة وسط إيران

شفق نيوز- طهران

أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الاثنين، مصرع تسعة عمال جراء تسرب غازي داخل ورشة عمل تقع في المنطقة الصناعية بأصفهان، وسط البلاد.

وقال المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة أصفهان، منصور شيشفروش، إن الحادث وقع صباح اليوم على خط إنتاج إحدى وحدات الورشة الواقعة في المنطقة الصناعية دولت آباد بمحافظة برخار الإيرانية.

وأضاف: "عندما وقع هذا الحادث، وصلت فرق الإطفاء والاستجابة للطوارئ إلى مكان الحادث في أقصر وقت ممكن، واتخذت خطوات لتأمين البيئة والسيطرة على الموقف".

وتابع: "لسوء الحظ، توفي تسعة عمال يعملون في هذه الوحدة الصناعية بسبب استنشاق الغاز، ولم تنجح جهود قوات الإنقاذ في إسعافهم".

وذكر المسؤول أنه وبعد انتهاء عملية الإنقاذ، تم فتح تحقيقات من قبل الخبراء لتحديد السبب الدقيق للحادث، فيما تقوم فرق الإطفاء المتخصصة والوكالات ذات الصلة بإجراء تحقيق فني وأمني في الموقع.

وأكد أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للتحقيقات بعد الانتهاء من تقارير الخبراء، مشددا على أنه إذا تم العثور على أي إهمال، فسيتم متابعة الأمر من خلال القنوات القانونية.

كما أكد المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة أصفهان على أهمية المراقبة المستمرة للامتثال لمعايير السلامة واستخدام معدات الإنذار في البيئات الصناعية، مشيراً إلى أن الالتزام بمبادئ السلامة يلعب دورا مهما في منع وقوع حوادث مماثلة وحماية أرواح العمال.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية باندلاع حريق في مستودع للمعدات الإلكترونية بمجمع دولت آباد الصناعي.

وبحسب وكالة "إرنا"، تقع منطقة دولت آباد الصناعية شمال مدينة أصفهان في إقليم دولت آباد.

وتعد هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها 1700 هكتار، من أكبر المناطق الصناعية في البلاد، حيث تضم 20 قطاعاً صناعياً، من أهمها صناعات الحجر والطوب وبناء الآلات وتصنيع قطع الغيار، كما يوجد فيها نحو 2000 مصنع وورشة عمل صغيرة وكبيرة، يعمل بها أكثر من 20 ألف عامل.