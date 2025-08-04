مصرع 68 مهاجراً وفقدان 74 قبالة سواحل اليمن

شفق نيوز– متابعة

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، يوم الاثنين، مصرع 68 مهاجراً أفريقياً وفقدان 74 آخرين، إثر انقلاب قارب كان يقلّهم في المياه قبالة سواحل اليمن.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن عبدالستار إيسويف، لوكالة أسوشييتد برس، إن القارب كان على متنه 154 مهاجراً إثيوبياً، وقد انقلب، مساء الأحد، قبالة سواحل محافظة أبين جنوب اليمن.

وأوضح إيسويف أن 12 مهاجراً فقط نجوا من الحادث، بينما جرفت الأمواج جثث 54 مهاجراً إلى شاطئ مديرية خنفر، وتم العثور على 14 آخرين متوفين في موقع مختلف، حيث نُقلت جثثهم إلى مشرحة أحد المستشفيات.

وصرّح مصدر في شرطة أبين لوكالة فرانس برس بأن "القارب كان متجهاً إلى سواحل المحافظة"، مشيراً إلى أن "قوارب التهريب تصل باستمرار إلى مناطقنا ونعاني من هذه الظاهرة".

وأفادت إدارة أمن محافظة أبين في بلاغ رسمي بأن الأجهزة الأمنية، من قوات الأمن العام والحزام الأمني، تنفذ حالياً عملية إنسانية واسعة لانتشال جثث عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين من الجنسية الإثيوبية (الأورومو)، ممن لقوا حتفهم غرقاً أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي اليمنية عبر قوارب تهريب قادمة من القرن الأفريقي.

وأشار البلاغ إلى أن "العديد من هذه الحالات تم العثور عليها على شواطئ متفرقة، ما يرجّح وجود أعداد أخرى لا تزال مفقودة في عرض البحر".

ورغم النزاع الدائر في اليمن منذ عام 2014، لا تزال الهجرة غير النظامية إلى أراضيه مستمرة، خصوصاً من إثيوبيا، إذ يعبر المهاجرون مضيق باب المندب الذي يفصل جيبوتي عن اليمن، ويُعد طريقاً رئيسياً للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن "آلاف الأشخاص وجدوا أنفسهم عالقين في اليمن، حيث يتعرضون لتجاوزات واستغلال خلال رحلتهم"، مرجحة وصول نحو 60,900 مهاجر إلى البلاد خلال عام 2024.