مصرع 5 مهاجرين وفقدان آخر باصطدام قارب مع خفر السواحل التركي

أعلنت السلطات التركية، يوم الاثنين، مصرع خمسة مهاجرين غير نظاميين وفقدان آخر، إثر اصطدام قاربهم بسفينة تابعة لخفر السواحل قبالة سواحل محافظة بالي قصر شمال غربي البلاد.

وذكر بيان صادر عن مكتب محافظ بالي قصر، أن الحادث وقع ليل الأحد، خلال عملية نفذتها قيادة مجموعة شمال بحر إيجه لخفر السواحل ضمن جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.

وأوضح البيان أن القارب السريع المصنوع من الألياف الزجاجية، وكان يقل مهرباً و34 مهاجراً غير نظامي، اصطدم بسفينة خفر السواحل قبالة شواطئ منتجع أيفاليك السياحي.

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن سقوط عدد من المهاجرين في البحر، حيث لقي خمسة منهم مصرعهم، فيما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين، بينما أصيب آخر بجروح خطيرة.