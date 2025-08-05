مصرع 4 أشخاص بسقوط طائرة في الجزائر

شفق نيوز- الجزائر

أفادت وسائل إعلام جزائرية، يوم الثلاثاء، بمصرع أربعة أشخاص جراء سقوط طائرة بمطار شمال البلاد.

وذكرت تقارير إخبارية نقلاً عن سلطات الطيران المدني، أن "ما لا يقل عن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في سقوط طائرة بمطار فرحات عباس بولاية جيجل بشمال الجزائر"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

إلى ذلك، أشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن الضحايا هم من عناصر الحماية المدنية وكانوا في مهمة تدريبية دورية.

وأوضحت، أن الطائرة تعرف من نوع "زيلين" تابعة للمجموعة الجوية للحماية المدنية.