مصرع 3 سياح بانقلاب قارب قبالة سواحل عُمان

شفق نيوز- مسقط

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب قارب قبالة ساحل سلطنة عُمان.

وقالت الشرطة العُمانية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن "معلومات أولية تشير إلى انقلاب قارب على بعد 2.5 ميل بحري من ميناء السلطان قابوس بولاية مطرح".

وأضافت أن القارب كان يضم فوجاً مكوناً من 25 سائحاً فرنسياً، و"نتج عنه وفاة ثلاثة سياح وإصابة اثنين بإصابات خفيفة جرى التعامل معهم من قبل طواقم الإسعاف".

وأشارت الشرطة العُمانية إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث.