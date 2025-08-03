مصرع 25 مهاجراَ في غرق قارب قبالة سواحل اليمن

شفق نيوز- صنعاء

لقي ما لا يقل عن 25 مهاجراً حتفهم، يوم الأحد، فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين، إثر غرق قارب يقل عشرات المهاجرين غير النظاميين، قبالة سواحل محافظة أبين جنوب اليمن، بحسب مسؤولين ومصادر أمنية.

وأوضحت المصادر أن القارب، الذي يُعتقد أنه كان يقل العشرات من المهاجرين الأفارقة، أغلبهم من الجنسية الإثيوبية، انقلب فجر اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة قبالة سواحل مديرية أحور بمحافظة أبين جنوبي اليمن على بحر العرب، وفق وكالة "رويترز".

وقال ثلاثة مسؤولين في السلطة المحلية بمحافظة أبين، إنه تسنى انتشال 25 جثة حتى الآن بين سواحل مدينتي زنجبار وشقرة على بحر العرب.

وأشاروا إلى أن الجهود ما زالت جارية لانتشال الجثث على الرغم من الصعوبات وقلة الإمكانات، فضلاً عن ارتفاع الأمواج.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن اليمن ما يزال يشهد زيادة كبيرة في تدفق المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من أفريقيا.

وذكرت أنها سجلت وصول أكثر من 37 ألف مهاجر إلى اليمن خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع أزيد من 60 ألفاً في 2024 بأكمله.

وزادت في السنوات الخمس الماضية حوادث غرق القوارب التي تُستخدم لتهريب المهاجرين، لا سيما قبالة سواحل اليمن الشرقية والغربية.

وغالباً ما يلجأ هؤلاء الأشخاص، وأغلبهم من إثيوبيا والصومال، للهجرة بسبب ظروف المعيشة الصعبة عبر ما يسمى الطريق الشرقي، الذي تصفه المنظمة الدولية للهجرة بأنه أحد أكثر ممرات الهجرة ازدحاماً وخطورةً في العالم.