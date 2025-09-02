مصرع 11 شخصاً بحادث سير مروع في الحسكة

شفق نيوز - الحسكة

لقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم، صباح اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام صهريج لنقل المحروقات بسيارة لنقل الركاب في منطقة الخمائل قرب الميلبية جنوب مدينة الحسكة، شمال شرق سوريا.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز عن شهود عيان قولهم، إن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة على الطريق السريع الواصل بين محافظتي الحسكة ودير الزور، مضيفين أن، من بين الضحايا نساءً وأطفالاً.

واشار المراسل الى أن سيارات الاسعاف نقلت المصابين وجثث الضحايا إلى مشافي مدينة الحسكة بينهم سائق الصهريج.

في غضون ذلك قال مصدر طبي، إن حصيلة الوفيات قابلة للارتفاع جراء اصابة ثلاثة بجروح خطيرة.

وتشهد المناطق السورية كافة تزايدا في حوادث السير نتيجة لسوء البنية التحتية للطرق، وغياب آلية الرقابة المرورية في الحد من السرعة الزائدة.