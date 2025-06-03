مصرع وإصابة 70 شخصاً بزلزال ضرب جنوب غرب تركيا

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، يوم الثلاثاء، مصرع فتاة وإصابة 69 شخصا جراء زلزال وقع في جنوب غرب تركيا الليلة الماضية.

وقال يرلي قايا، في منشور على موقع "إكس - تويتر سابقاً"، إن زلزالا بقوة بقوة 5.8 درجة ضرب منطقة مرمريس في ولاية موغلا وشعر بالزلزال في الولايات المجاورة.

وأوضح أنه لم يتم رصد أي دمار بعد الهزات، حسب التقييمات الأولية، وأن فرق إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" والهيئات المعنية تواصل عمليات المسح الميداني في المنطقة.

كما أشار الوزير إلى أنه "نتيجة الزلزال، تم نقل الطفلة أفرانور غونلو (14 عاما) من منطقة فتحية إلى المستشفى بسبب إصابتها بنوبة هلع، ولكنه للأسف لم يتسن إنقاذها".

وأضاف وفقا لمحطة "RT" أنه تعرض 69 مواطنا لإصابات بسبب حالات ذعر والقفز من أماكن مرتفعة، وتم تقديم الإسعافات لـ14 شخصا في الموقع، فيما لا يزال 46 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى.