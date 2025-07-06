مصرع وإصابة 19 جندياً تركياً تسمماً بغاز الميثان في إقليم كوردستان

شفق نيوز – أنقرة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد، مصرع وإصابة 19 جندياً تسمماً بغاز الميثان في إقليم كوردستان.

وجاء في بيان للدفاع التركية: "مقتل 5 جنود تسمّماً بغاز الميثان من بين 19 جندياً أصيبوا بالتسمم بالغاز خلال عمليات بحث وتنقيب روتينية، في أحد الكهوف الكبيرة، التي كان حزب العمال الكوردستاني يستخدمها كمستوصف طبي لمعالجة جرحاه، شمال العراق".

وقال رئيس قسم الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون "النتائج الأولية للفحوصات، أظهرت أن الحادث وقع بسبب غاز الميثان المتسرب بشكل طبيعي في الكهف".

وتابع: "لقد خلف هذا الحادث المأساوي، ألماً عميقاً في قلوب أمتنا".

وختم قائلاً: "في هذه المرحلة، نناشد مواطنينا بشدة، ألا يثقوا إلا بالتصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية، وأن يتوخوا الحذر من التضليل الإعلامي".

يذكر أن تركيا أطلقت، في نيسان/ أبريل 2022، عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان بإقليم كوردستان.

وأمس السبت، أعلن حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكوردي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن قرب بدء عملية تسليم "رمزية" لسلاح حزب العمال الكوردستاني، في إقليم كوردستان خلال الأيام المقبلة.

وكان حزب العمال الكوردستاني قد أعلن في الأول من شهر آذار/ مارس الماضي، عن وقف إطلاق النار وإلقاء السلاح، استجابةً لدعوة زعيمه عبدالله أوجلان، وذلك بعد أكثر من 40 عاماً من القتال ضد الدولة التركية.

وفي 27 شباط/ فبراير 2025، وجّه عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكوردستاني المعتقل في تركيا، دعوة تاريخية من سجنه في جزيرة إمرالي، حثّ فيها حزبه على إلقاء السلاح وحلّ نفسه.

يشار إلى أن في 18 شباط/ فبراير الماضي، زار "وفد إمرالي" إقليم كوردستان والتقى بالزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ثم توجه إلى السليمانية حيث التقى هناك رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، في إطار المساعي بشأن القضية الكوردية وإيجاد حل سلمي لها.