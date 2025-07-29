مصرع وفقدان 68 مهاجراً بعد غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية

شفق نيوز- طرابلس

أفادت المنظمة الدولية للهجرة، يوم الثلاثاء، بمصرع 18 مهاجراً وما يزال 50 آخرون في عداد المفقودين بعد غرق قارب قبالة مدينة طبرق في شرق ليبيا مطلع الأسبوع الجاري.

وذكرت المنظمة الدولية، أنه جرى العثور على عشرة ناجين حتى الآن، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وطبرق هي مدينة ساحلية تقع بالقرب من الحدود مع مصر.

ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، أصبحت ليبيا دولة عبور للمهاجرين الفارين من الحروب والفقر إلى أوروبا عبر الصحراء وعبر البحر المتوسط.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة: "تُعد هذه المأساة الأحدث تذكيراً صارخاً بالمخاطر المميتة التي يُجبر الناس على خوضها بحثاً عن الأمان والفرص. ولا تزال ليبيا نقطة عبور رئيسة للمهاجرين واللاجئين، حيث يواجه الكثير منهم الاستغلال والإيذاء ورحلات تُهدد حياتهم".