مصرع زوجة مساعد الرئيس الإيراني وإصابة أفراد من عائلته بحادث مروري

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الأحد، بمصرع زوجة مساعد الرئيس الإيراني إسماعيل سقاب أصفهاني وإصابة 4 من الأفراد الآخرين لعائلته بجروح جراء حادث مروري في محافظة سمنان.

وأكد المتحدث باسم جامعة سمنان الطبية أن الحادث وقع عصر اليوم الأحد، على طريق شريف آباد – ايوانكي، حيث اصطدمت سيارة المرأة بشاحنة عند مدخل مدينة ايوانكي.

وأضاف المتحدث أن زوجة المسؤول الإيراني توفيت في الحال، وأصيب والدها و3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة بجروح.

وأشار إلى أن اثنين من الأطفال في حالة حرجة، وتم نقل المصابين إلى طهران لتقديم العلاج لهم.