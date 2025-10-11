مصرع ثلاثة من أعضاء الوفد القطري في حادث مروع بشرم الشيخ

شفق نيوز- القاهرة

شهدت مدينة شرم الشيخ المصرية، ليل السبت- الأحد حادثًا مروريًا مروعًا أسفر عن مصرع ثلاثة من أعضاء الوفد القطري وإصابة اثنين آخرين، بالتزامن مع تواجد رئيس الوزراء القطري في المدينة للمشاركة في مباحثات تستضيفها القاهرة بشأن تطورات المفاوضات الإقليمية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر أمنية، إن الحادث وقع أثناء انتقال أعضاء الوفد من مقر إقامتهم إلى أحد مقار الاجتماعات الرسمية، عندما اصطدمت المركبة التي كانت تقلهم بسيارة أخرى على أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى منطقة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج، فيما باشرت السلطات تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث وملابساته، وسط انتشار أمني مكثف في محيط موقع الحادث.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد القطري كان يشارك ضمن الجهود الدبلوماسية الجارية في المدينة لبحث آخر مستجدات المفاوضات التي ترعاها مصر، بمشاركة وفود من عدة دول إقليمية ودولية.