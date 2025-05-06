مصرع العشرات بعد غرق مركبهم قبالة سواحل تونس

شفق نيوز/ رجحت منصة "هاتف الإنذار" للإبلاغ عن المهاجرين في البحر، يوم الثلاثاء، وفاة قرابة 50 مهاجرا إثر غرق مركبهم بعد اندلاع حريق فيه قرب سواحل تونس.

وقالت المنصة التي تتبع منظمة "واتش ذو ماد" غير الحكومية، على موقع "إكس"، إنها كانت أبلغت أمس الاثنين عن حادثة غرق سفينة في البحر الأبيض المتوسط، وهي واحدة من بين العديد من الحوادث التي وقعت خلال الأسابيع والأشهر الماضية.

وأوضحت "نخشى أن يصل عدد الوفيات إلى نحو 50 شخصا".

ووفقاً لمعلومات جمعتها المنصة، اندلع حريق في المركب الذي كان انطلق من سواحل ليبيا قبل أيام، ما دفع جميع المهاجرين إلى القفز في البحر.

وأضافت: "أنقذ صيادون تونسيون اثنين من المهاجرين وعادوا بهما إلى تونس. وقال المهاجران إنهما الوحيدان اللذان نجيا من حادثة الغرق". ولم تتوفر حتى اليوم أي معلومات عن مصير البقية.

وبحسب آخر تحديث لبيانات المنظمة الدولية للهجرة يعد 316 شخصاً في عداد الضحايا والمفقودين في طريق وسط البحر الأبيض المتوسط هذا العام مقابل 1719 شخصاً في كامل عام 2024.