مصدر يؤكد مقتل "أبو عبيدة" الناطق باسم كتائب القسام بقصف اسرائيلي

شفق نيوز - فلسطين

قُتل الناطق باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- الملقب بـ"أبو عبيدة"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الفضائية، صباح اليوم الأحد، نقلا عن مصدر فلسطيني.

وذكر المصدر أن إسرائيل استهدفت شقة كان بداخلها الناطق باسم القسام، وأن القصف الإسرائيلي أدى لمقتل كل من كان موجودا بالشقة.

وقال المصدر ايضا أن أفرادا من عائلة أبو عبيدة وقيادات بالقسام أكدت مقتله بعد معاينة الجثة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس السبت، عن استهداف شخصية بارزة في حركة حماس في غزة.

وكتب أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس"، أن الجيش هاجم عبر طائرة "عنصراً مركزيًا" في حماس في منطقة مدينة غزة شمال القطاع.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستهدف في ضربة غزة هو المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس "أبو عبيدة"، مشيرة إلى وجود تقديرات بنجاح عملية اغتياله بنسبة 95%.

كما قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن "المعلومات الأولية حول مكان وجوده وصلت مساء الأمس، وفي الساعة الخامسة والنصف من هذا المساء نفذت الغارة".

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع: "إذا كان أبو عبيدة في البناية المستهدفة، فلا يوجد أي احتمال أنه نجا هذه المرة من محاولة الاغتيال".