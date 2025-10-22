مصدر في الطيران العراقي ينفي إغلاق الأجواء الإيرانية: الرحلات مستمرة

شفق نيوز- بغداد

نفى مصدر في سلطة الطيران المدني العراقي، مساء اليوم الأربعاء، وجود إغلاق في الأجواء الإيرانية، مؤكداً استمرار تسيير الرحلات الجوية وفق جداولها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "لا يوجد أي إغلاق في الأجواء الإيرانية، وتسيير الرحلات مستمر وفق الجداول، وهناك أكثر من 50 طائرة تحلق في الأجواء حالياً".

وتداولت وسائل إعلام عربية ومحلية ومواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر فرض حظر طيران أو ما يعرف في السياقات الإيرانية بـ(إشعار نوتام) فوق مناطق واسعة في إيران.

ونقلت منصة "حدشوت للو تسنزورا" العبرية، أن "إشعار نوتام" صدر لتقييد حركة الطيران في مناطق محددة.

وأوضحت معلومات من الداخل الإيراني أن الحظر جاء بسبب إجراء مناورات عسكرية في تلك المناطق، من دون تحديد المزيد من التفاصيل حول المدة أو طبيعة المناورات.