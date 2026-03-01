مصدر: فصائل عراقية تطلق طائرات مسيرة نحو دول المنطقة

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بإطلاق فصائل مسلحة عراقية طائرات مسيرة نحو دول المنطقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الفصائل العراقية، أطلقت طائرات مسيرة نحو دول المنطقة".

يشار إلى أن مقار الفصائل المسلحة تعرضت لضربات أميركية منذ يوم أمس، في جرف الصخر وديالى ونينوى، وأوقعت ضحايا.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حربا على إيران يوم أمس السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءا من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت.

وما تزال الحرب مستمرة بين الطرفين، واليوم الأحد، استهدفت إيران حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن، فيما استهدفت الولايات المتحدة مواقع عسكرية داخل إيران.