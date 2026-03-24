القناة 12: تواجد قيادات إسرائيلية أثناء إطلاق الصواريخ الإيرانية على ديمونة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الثلاثاء، بتواجد عدد من القيادات في مدينة ديمونة أثناء إطلاق الصواريخ الإيرانية باتجاهها.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن الوزير الإسرائيلي آفي ديختر وعدداً من أعضاء الكنيست كانوا في ديمونة لحظة الهجوم، دون ورود معلومات مؤكدة حول مصيرهم حتى الآن.

وكانت إيران قد شنت، قبل قليل، هجوماً جديداً على المدينة، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في ديمونة ومحيطها.