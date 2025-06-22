مصادر دبلوماسية لشفق نيوز: إيران سترد على أمريكا بأدوات غير مسبوقة

شفق نيوز/ كشفت مصادر دبلوماسية، مساء اليوم الأحد، طبيعة الرد الإيراني المتوقع على الولايات المتحدة الأمريكية بعد استهدافها منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية، مبينة أنه سيكون خلال الساعات المقبلة وبأدوات "غير مسبوقة".

ووجّهت الولايات المتحدة الأمريكية، فجر اليوم، ضربات جوية استهدفت منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية، بينها مواقع في نطنز، وفوردو، وأصفهان، مستخدمة قاذفات استراتيجية وقنابل خارقة للتحصينات، وذلك بالتنسيق مع إسرائيل.

ورداً على ذلك، توقعت المصادر الدبلوماسية خلال حديثها لوكالة شفق نيوز أن "الرد الإيراني سيبدأ تباعاً خلال الساعات المقبلة، عبر استهداف مواقع حساسة ومهمة لا تقل أهمية عن مواقع إيران النووية المستهدفة".

فيما كشفت المصادر أنه "سيتم استخدام صواريخ (خيبر) و(سجيل) وأدوات أخرى ستدخل المعركة لأول مرة".

كما أشارت المصادر، إلى أن "طهران تنتظر أن يصدر مجلس الأمن الدولي قراراً لصالحها في حق الرد، وامتلاك الطاقة النووية المدنية، وإيقاف فوري للضربات والقصف المتبادل مع إسرائيل، وقد تستخدم أمريكا حق (الفيتو) لقرارات مجلس الأمن، ومن المؤمل أن يصدر مجلس الأمن قراراته الخاصة بالصراع الإيراني ـ الإسرائيلي غداً".

ورجح أحد المصادر الدبلوماسية، أن "تكون هناك طاولة حوار جديدة بين طهران وواشنطن بوساطة روسية أو عمانية، شرط إيقاف الضربات العسكرية".

وكانت المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران قد بدأت في 12 نيسان/ أبريل الماضي، بقيادة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووصفت المناقشات بأنها بناءة.

واستمرت المفاوضات لخمس جولات، وأظهرت بوادر تقدم محدود رغم المواقف المتشددة من الجانبين حول تخصيب اليورانيوم، وكان من المقرر استمرارها وعقد جولة سادسة لكن تم إلغاؤها بعد الضربات الإسرائيلية على إيران التي بدأت منذ 13 حزيران/ يونيو الجاري ومتواصلة لغاية اليوم.

وشنت إسرائيل فجر الجمعة 13 حزيران/ يونيو الجاري، هجوماً على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، وقتل خلال الهجوم العديد من القادة العسكريين والخبراء النوويين الإيرانيين، فيما ردت طهران بقصف صاروخي على تل أبيب في مساء اليوم نفسه، ومستمر القصف المتبادل بين الطرفين حتى اليوم.