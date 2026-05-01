مصادر باكستانية: إيران قد تقدّم مقترحاً معدلاً للسلام مع أميركا اليوم

أفادت مصادر باكستانية، يوم الجمعة، بأن إيران قد تقدم مقترحاً معدلاً للسلام مع الولايات المتحدة، اليوم.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية، عن المصادر قولها، إن الوسطاء يتوقعون رداً جديداً بعد رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب النسخة السابقة من المقترح الإيراني.

وأشارت المصادر أيضاً إلى وجود مؤشرات على تقدم المفاوضات رغم استمرار حالة الغموض.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أكدت أن باكستان ستبقى الوسيط الرسمي للمحادثات مع أميركا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إنه من غير الواقعي توقع نتائج سريعة من المحادثات، مشيراً إلى أن طهران تسعى إلى الوصول إلى مسار يمكن من خلاله التأكيد على انتهاء خطر الحرب بشكل كامل.