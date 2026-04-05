شفق نيوز- طهران

أعلن مكتب المدعي العام في إيران، يوم الأحد، عن مصادرة أصول وتجميد حسابات أكثر من 100 شخصيات بارزة في إيران، وذلك بتهمة دعم "العدو".

وذكر المكتب، في بيان، أن الإجراءات تشمل مصادرة أصول هؤلاء الأشخاص وتجميد حساباتهم، مشيراً إلى أن القائمة تضم عدداً من الممثلين والرياضيين والمديرين والصحفيين.

وأضاف البيان أن من بين المستهدفين صحفيين عاملين في شبكتي إسرائيل الدولية ومانتو"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الأسماء أو طبيعة الاتهامات.

وكانت إيران قد هددت في 9 آذار/ مارس الماضي، المواطنين الإيرانيين المقيمين في الخارج من أنه ستتم مصادرة ممتلكاتهم في البلاد، في حال "انحازوا أو دعموا أو تعاونوا مع العدو".