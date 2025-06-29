"مشهد مأساوي".. حريق كبير يلتهم أحراش شمال لبنان (فيديو)

شفق نيوز – بيروت

أفادت وسائل إعلامية لبنانية، مساء يوم الأحد، باندلاع حريق كبير في أحراش بلدة القبيات بقضاء عكار شمالي لبنان، فيما تكافح فرق الدفاع للسيطرة على الحريق.

وعلقت وزيرة البيئة تمارا الزين على الحرائق التي اندلعت في القبيات، وقالت في تصريح: "حرائق القبيات اليوم تضاف إلى سجل التسيب وانعدام المسؤولية عند من لا يتورعون عن إشعال حريق من أجل الحطب وحفنة من الدولارات، وللأسف كما في كل سنة، لا وصول إلى المرتكبين".

ولفتت إلى أن "فرق التدخل والدفاع المدني والجيش اللبناني لم يستطعوا حتى الساعة إطفاء الحريق، وسرعة الرياح تصعّب المهمة على الجميع".

وأكدت الوزيرة أنه "من دون ملاحقة ومحاسبة، سيتكرر هذا المشهد المأساوي، وهذه السنة سنكون أمام مخاطر متزايدة بسبب الشح والجفاف".

وختمت: "هذا يأخذنا إلى ضرورة الإستعانة بالمزيد من حراس الأحراش والتنسيق الفعّال مع البلديات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني".

وأظهر مقطع فيديو متداول تصاعد ألسنة اللهب والدخان إثر الحريق في المنطقة.