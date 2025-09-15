مشروع تركي دولي لبناء 39 منشأة لدعم الأمن الغذائي العراقي

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت شركة "ترياكي أكرو" التركية القابضة، يوم الاثنين، توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الأمن الغذائي في العراق.

ووفقاً لبيان صادر عن الشركة القابضة، تهدف الشركة إلى بناء 39 منشأة للأمن الغذائي في 14 مدينة عراقية، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي.

وفي المرحلة الأولى من المشروع الذي سيحدث نقلة نوعية في القطاع الزراعي العراقي، سيتم إجراء دراسات جدوى وتقييمات للأثر البيئي والاجتماعي، بحسب البيان.

ونتيجة لهذه الدراسات، من المتوقع تنفيذ الاستثمارات اللازمة في البنية التحتية وبرامج تدريب المزارعين لزيادة الإنتاجية الزراعية، وتقليل الخسائر، ودعم التطبيقات الزراعية المستدامة.

ومن المرتقب أن يزداد حجم المشروع، الذي سينطلق باستثمار يتجاوز 120 مليون دولار أمريكي، في مراحل لاحقة.

وتخطط الشركة لإنشاء مركز متكامل للإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية يخدم العراق والدول المجاورة من خلال الاستثمار في خطوط معالجة الطحين والبقوليات والأرز.

وأورد بيان الشركة، تعليقاً للرئيس التنفيذي لها سليمان ترياكي أوغلو قال فيه إن هذه المبادرة "تعد خطوة تاريخية ليس فقط لتحقيق الأمن الغذائي في العراق، بل أيضاً لتحقيق الاستقرار الإقليمي".

وأكد ترياكي أوغلو التزام الشركة بتوفير حلول غذائية عالمية وبناء مستقبل للأمن الغذائي ينسجم مع الطبيعة.

وأضاف: "تعد هذه الاتفاقية إنجازاً هاماً في نقل خبرة ترياكي أكرو الممتدة لـ60 عاماً في مجال سلسلة التوريد الزراعي والغذائي إلى المنطقة".

من جانبها، أكدت المديرة الإقليمية للاستثمار المسبق والاستشارات في مؤسسة التمويل الدولية، شيليسا سامغي، أن المبادرة الجديدة "ستكون أساسية لتوفير فرص عمل في العراق، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش".

وأوضحت سامغي أن هدفهم هو ضمان استمرارية المشروع من خلال تطوير قدرات المزارعين المحليين على التطبيقات الزراعية الحديثة والمستدامة، وتقليل الاعتماد على واردات الحبوب.