مشاهد قاسية.. إسرائيل ترتكب "مجزرة أطفال" في غزة (فيديو)

شفق نيوز– غزة

أظهرت مشاهد مروّعة ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجزرة دامية راح ضحيتها أطفال ومدنيون، جراء قصف منزلي استهدف عائلة مشتهى قرب أبراج المخابرات في مدينة غزة، مساء اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن "حصيلة ضحايا القصف ارتفعت إلى 10، بينهم 6 أطفال ومسعف، فيما نُقلت عدة إصابات حرجة إلى المستشفيات القريبة".

وأظهرت المشاهد التي تداولها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقطات مؤلمة لانتشال جثامين الأطفال من تحت الأنقاض، في واحدة من أعنف الضربات التي تستهدف المدنيين منذ صباح اليوم.

وقد تكون المشاهد المرفقة قاسية وغير مناسبة لبعض المتابعين.

وبحسب مصادر في مستشفيات غزة، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى 81، بينهم 31 من طالبي المساعدات الإنسانية الذين سقطوا في هجمات متفرقة للجيش الإسرائيلي.