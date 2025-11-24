مشاهد صادمة.. لقطات طائرة مسيّرة تكشف ماحدث في غزة (فيديو)

شفق نيوز– غزة

نشرت وكالة أسوشيتد برس (AP) الأميركية، لقطات التقطتها طائرة مسيّرة تُظهر حجم الدمار الهائل في جنوب مدينة غزة.

وبدت المباني مدمرة بشكل واسع، والأحياء وقد تحولت إلى بقايا مدينة خالية من الحياة، وفق ما أظهرته مشاهد مقطع فيديو تنشره أدناه وكالة شفق نيوز.

ومنذ بدء التصعيد في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تعيش غزة أزمة إنسانية حادة وصفها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأنها من الأسوأ منذ عقود.

وتقدر الأضرار المادية أن 192,812 هيكلًا تأثر في القطاع، من بينها 102,067 مبنى مدمَّر بالكامل حسب تحليل صور الأقمار الصناعية لوكالة UNOSAT التابعة للامم المتحدة حتى 8 تموز/يوليو 2025.

ومن أصل 564 مبنى مدرسي، حوالي 518 مبنى (حوالي 91.8%) تعرضت لضربات أو أضرار، وتحتاج غالبية هذه المدارس إلى إعادة بناء أو ترميم كبير.

ووفق تقرير تقييم الأمم المتحدة والجهات المانحة، فقد بلغ حجم الأضرار الاقتصادية والبنية التحتية نحو 29.9 مليار دولار، بينما هناك تكاليف اجتماعية واقتصادية إضافية تصل إلى 19.1 مليار دولار لاحتياجات التعافي.

ومن جهة الخسائر البشرية، يورد تقرير "أوتشا" أن عدد القتلى والإصابات مرتفع جداً بين 7 أكتوبر 2023 و14 يناير 2025، فقد أبلغت وزارة الصحة في غزة عن 46,645 قتيلاً فلسطينياً و110,012 جريحًا.

كما زادت الأوضاع الإنسانية سوءًا بعد وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، ومؤخراً أثرت الفيضانات إثر أمطار شديدة على آلاف الأسر، ودمرت خيمًا، ما اضطر المنظمات لتوزيع مواد إغاثية مثل البطانيات والخيام.

كما أن إزالة الأنقاض تمثل تحديًا كبيرًا، في ظل احتياج القطاع لإنهاء الكتل المدمَّرة للسماح بعودة النازحين وإعادة الإعمار.

ومن الناحية القانونية والحقوقية، أثّرت الدمار المادي على الهوية الجماعية للفلسطينيين، إذ رأت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن هذا التدمير الواسع "يهدف إلى إضعاف الهوية الفلسطينية الجماعية".